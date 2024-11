LPI-EF: Mit über zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Erfurt (ots) - Ein Erfurter verlor in den vergangenen Tagen mehrere tausend Euro an Betrüger. Der 61-Jährige war Anfang Oktober einer Werbeanzeige für Investitionen in Krytpowährung auf seinem Handy gefolgt und gab dort seine Kontaktdaten an. Schon bald riefen ihn vermeintliche Broker an und stellten ihm hohe Gewinne in Aussicht. Der Mann veranlasste daraufhin mehrere Überweisungen von insgesamt 5.000 Euro. Später ...

