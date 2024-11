Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Gartenlaube

Sömmerda (ots)

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Gartenlaube im Landkreis Sömmerda. Im Tatzeitraum vom 02.11.2024 bis 06.11.2024 begaben sich die Langfinger in eine Datsche in Sömmerda. Die ungebetenen Gäste beschädigten zunächst den Maschendrahtzaun der Parzelle. Anschließend gelangten sie in die Laube. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen die Diebe dort ein Vorhängeschloss und ein Seil im Wert von 20 Euro mitgehen, verursachten allerdings einen Sachschaden von circa 500 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell