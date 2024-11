Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe scheitern

Landkreis Sömmerda (ots)

Autodiebe scheiterten in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Sömmerda an zwei Fahrzeugen. Die Unbekannten hatten sich in Kölleda auf Beutezug gemacht. Mittels mitgebrachter Technikausrüstung versuchten sie das Keyless-Go-System zu umgehen und so die Autos zu öffnen und zu starten. Dabei waren sie allerdings nicht erfolgreich und mussten mit leeren Händen die Flucht ergreifen. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch wurden eingeleitet.

Die Polizei rät dazu, Fahrzeugschlüssel zu Keyless-Go-Systemen jederzeit gesichert aufzubewahren, sodass es Dieben nicht möglich ist Signale abzufangen, die der Schlüssel fortwährend aussendet. (SE)

