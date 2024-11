LPI-EF: Kupferfallrohr gestohlen

Erfurt (ots) - Erneut hatten es Diebe in Erfurt auf ein Motorrad abgesehen. Die Suzuki war auf einem Parkplatz in der Donaustraße abgestellt, als sich die Unbekannten in den vergangenen Tagen an der Maschine zu schaffen machten. Sie brachen das Lenkradschloss auf und flüchteten mit dem Zweirad im Wert von etwa 1.000 Euro. Als der Besitzer Dienstagmorgen zu seinem Motorrad zurückkehren wollte, war dieses verschwunden. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE) Rückfragen ...

