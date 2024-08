Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (307/2024) In der Nacht zu Montag: Zigarettenautomat in Neuhof aufgebrochen und geplündert

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ortsteil Neuhof, Harzstraße

Nacht zu Montag, 12. August 2024, gegen 03.00 Uhr

NEUHOF (jk) - An der Harzstraße in Neuhof (Landkreis Göttingen) haben Diebe in der Nacht zu Montag (12.08.24) einen Zigarettenautomaten geknackt und anschließend die Tabakwaren und die Geldkassette gestohlen. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Nach ersten Ermittlungen flexten die Täter das Gerät vermutlich mit einem Werkzeug auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 oder die Polizei Bad Lauterberg, Telefon 05524/963-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell