POL-GÖ: (306/2024) Unterkühlt und durchnässt, aber zum Glück lebend - Vermisster Senior aus Löwenhagen im Wald in Nordhessen gefunden, Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

LÖWENHAGEN/LANDKREIS KASSEL (jk) - Der seit Freitagmittag (09.08.24) vermisst gewesene Senior aus Löwenhagen (Landkreis Göttingen) ist am Samstagmittag (10.08.24) in Nordhessen aufgefunden worden. Ein Jagdpächter entdeckte den sich in hilfloser Lage befindlichen 83-Jährigen im Wald bei Heisebeck (Gemeinde Wesertal, Landkreis Kassel) und informierte die Rettungskräfte. Der Fundort des Mannes ist etwa zehn Kilometer von Löwenhagen entfernt.

Bei seinem Auffinden war der Senior durchnässt, unterkühlt und leicht am Kopf verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Göttingen transportiert. Ersten vorliegenden Informationen zufolge, hat sich der Mann im Wald verlaufen und ist hierbei gestürzt.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 83-Jährigen wurde eingestellt, die entsprechende Pressemitteilung (Nr. 305 vom 09.08.2024) haben wir soeben aus dem Presseportal entfernt.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns bei der Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

