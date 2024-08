POL-GÖ: (302/2024) Riskantes Überholmanöver auf L604 bei Bad Sachsa - Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Dransfeld, Bachstraße Dienstag, 06.August 2024, gegen 23:55 Uhr DRANSFELD (ms) - Aus bislang unklaren Gründen brannte Abfall in einem Abrollcontainer vergangene Dienstagnacht (06.08.24), gegen 23:55 Uhr, in der Bachstraße in Dransfeld (Landkreis Göttingen). Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt. Die ...

