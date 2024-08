Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (301/2024) Brand eines Abrollcontainers in Dransfeld - Ursache unklar, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Dransfeld, Bachstraße

Dienstag, 06.August 2024, gegen 23:55 Uhr

DRANSFELD (ms) - Aus bislang unklaren Gründen brannte Abfall in einem Abrollcontainer vergangene Dienstagnacht (06.08.24), gegen 23:55 Uhr, in der Bachstraße in Dransfeld (Landkreis Göttingen). Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge bemerkte ein Anwohner den Brand des Abrollcontainers und informierte die Feuerwehr.

Der Abrollcontainer war zu dem Zeitpunkt mit Hausrat befüllt gewesen. Aus noch unklaren Gründen geriet der Abfall in Brand.

Eine Gefahr für umliegende Gebäude und der Anwohnenden bestand nicht. Mehrere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dransfeld waren eingesetzt.

Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell