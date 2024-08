Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (303/2024) "Sicherer Schulweg" - alles klar? Verkehrssicherheitsberater Jörg Arnecke mit Tipps zum Schulstart, aktuelle Übersicht der Göttinger Kontaktbeamten im Anhang

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ja) - Mit der Einschulung beginnt ein neuer Lebensabschnitt - nicht nur für die Erstklässler! Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Göttingen werden am kommenden Samstag (10.08.2024) annähernd 2.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult.

Für die Eltern verändern sich gewohnte familiäre Alltagsabläufe und Autofahrer haben mit der Spontanität und Unerfahrenheit von "ABC-Schützen" zu rechnen!

Zu beachten gilt: Kinder nehmen Verkehrsabläufe, insbesondere gefahrene Geschwindigkeiten und den Abstand zu Fahrzeugen, anders als Jugendliche oder Erwachsene wahr. Hieraus können sich unkalkulierbare Gefahrensituationen, u.a. für die Schulanfänger, ergeben. "Sicherer Schulweg" - bitte helfen Sie mit!

Den Mitarbeitenden der Polizeiinspektion Göttingen sowie den Lehrerkollegien der Schulen liegt die Verkehrssicherheit am Herzen! Hervorzuheben ist, dass Eltern in der Mitverantwortung für einen sicheren Schulweg stehen!

Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, rät:

Tipps für Eltern

- Elterntaxi - besser nicht! Geben Sie ihrem Kind die Chance selbstständig zu werden, indem es zu Fuß zur Schule geht oder mit dem Bus fährt. Fahren Sie Ihr Kind nur in Ausnahmefällen. Parken Sie weit abgesetzt von der Schule und verursachen Sie keine unnötigen Gefahrenstellen! - "Selbstvertrauen schaffen - keine Ängste schüren!" Üben Sie mit Ihren Kindern das Queren der Fahrbahn an übersichtlichen Stellen! Nutzen Sie zum Queren möglichst eine Fußgängerampel oder einen "Zebrastreifen! - "Drei-Schulter-Blick" Der "Drei-Schulter-Blick" ist zum sicheren Queren der Straße unerlässlich. Verdeutlichen Sie dies Ihren Kindern! - Begleitung gefällig? Begleiten Sie ihr Kind sporadisch auf dem Schulweg und kontrollieren Sie, ob sich ihr Kind noch so verhält, wie sie es mit ihm geübt haben! - "Rollentausch" Ihr Kind bringt Sie zur Schule und erklärt Ihnen den eingeübten Schulweg. Hierdurch erkennen Sie, was Ihr Kind schon verinnerlicht hat und wo noch Probleme auftreten. Klären Sie offene Fragen!

- Gemeinsamer Schulweg

Organisieren Sie mit anderen Eltern und Kindern Abholketten und begleiten Sie Ihr Kind zu Beginn der Schulzeit bis zum ersten Treffpunkt und holen Sie es von dort wieder ab. - Schulwegpläne Nutzen Sie zur Planung des Schulwegs die jeweiligen Schulwegpläne der Schulen. Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste! - Sichtbarkeit bringt Sicherheit! Helle Kleidung und Reflektoren können in der Dunkelheit das Leben ihrer Kinder retten! Ihre "leuchtenden" Kinder sind so auf einer Entfernung von bis zu 140 Meter für Autofahrer erkennbar. Sensibilisieren Sie Ihr Kind hinsichtlich möglicher Gefahren, die sich auf dem dunklen Schulweg ergeben können. - Seien Sie Ihrem Kind stets ein "leuchtendes" Vorbild!

Autofahrer

Pünktlich zum Schuljahresbeginn werden Verkehrsteilnehmer zusätzlich durch auffällige Banner, wie z.B. "Achtung Schulkinder!", sensibilisiert. Diese Banner werden durch die örtlichen Verkehrswachten zur Verfügung gestellt.

Tipps für Autofahrer

- Fahren Sie stets vorausschauend und defensiv! Beachten Sie, dass Kinder Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr anders wahrnehmen!

- Fuß vom Gas! Reduzieren Sie vor Schulen Ihre Geschwindigkeit und seien Sie stets bremsbereit!

- Rechnen Sie stets mit der Spontanität von Kindern! Nach den ersten Schulwochen setzt auch bei den Erstklässlern eine gewisse Routine ein. Toben und spielende Schulkinder reagieren spontan und unkonzentriert!

- Seien Sie Vorbild! Denken Sie dran, auch Sie waren mal "ABC-Schütze"!

Welcher "KOB" ist in Göttingen wo zuständig?

Seit nunmehr 1978 gibt es Kontaktbeamte in Göttingen. Ihre Aufgabe: Kontakte pflegen und Ansprechpartner für Bürger sein, Schul- und Kindergartenwege sichern sowie Eltern, Kinder, Schulen, Kindergärten und Senioren bzw. Pflegeheime beraten.

Im Stadtgebiet Göttingen werden sie in den kommenden Tagen vor allem aber verstärkt an den Grundschulen präsent sein. Doch welcher KOB ist eigentlich für welche Schule zuständig und wie kann man "sie" oder "ihn" erreichen? Die Antworten liefert die aktuelle Übersicht im Anhang.

...und im Landkreis?

Auch hier gibt's natürlich Kontaktbeamte!

Im Einzelnen sind dies PHK Mario Spangenberg (Polizei Hann. Münden, Telefon: 05541 99966-0), POK Marko Wode (Polizei Osterode, Telefon: 05522 508-176), PHK Dierk Falkenhagen (Polizei Duderstadt, Telefon: 05527 8461-129) sowie PHK Hans-Hermann Klapprodt und POK Dominik Wiederhold (Polizei Bad Lauterberg, Telefon: 05524 963-128).

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell