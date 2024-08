Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (304/2024) Mit hohem Tempo durch die Feldmark - Polizei nimmt 44 Jahre alten mutmaßlichen Automatenaufbrecher nach Verfolgung fest, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Neue Straße

Freitag, 9. August 2024, gegen 03.30 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Weil er in der Nacht zu Freitag (09.08.24) an der Neuen Straße in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) einen SB-Tankautomaten der Raiffeisentankstelle aufgebrochen haben soll, hat die Polizei Duderstadt Ermittlungen gegen einen 44 Jahre alten Mann aus dem Altkreis Osterode eingeleitet.

Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie sich der Tatverdächtige mutmaßlich mit einem Werkzeug an dem Automaten zu schaffen machte und die Polizei alarmiert. Bei der Tat entstand an dem Gerät Sachschaden. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist noch offen.

Der 44-Jährige flüchtete in der Folge mit einem PKW vom Tatort in Richtung der Bundestraße 27. Mehrere Streifenwagen aus Duderstadt und Göttingen nahmen die Fahndung auf. Eine Streife entdeckte den Fluchtwagen nur wenig später auf einem parallel zur Bundesstraße 27 verlaufenden Feldweg zwischen den Ortschaften Wollbrandshausen und Gieboldehausen. Der 44-Jährige setzte die Flucht daraufhin mit hoher Geschwindigkeit fort. In einer Kurve verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über das Auto. Der Opel Corsa kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite im Graben liegen. Der am Steuer sitzende, mutmaßliche Automatenaufbrecher wurde leicht verletzt. Er konnte das Fahrzeug eigenständig über die Beifahrerseite verlassen und ließ sich anschließend widerstandslos von der Polizei festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge, ist der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er kommt zudem nach jetzigem Stand für mehr als 20 weitere Einbruchsdiebstähle, darunter mehrere PKW-Aufbrüche sowie Einbrüche in Gebäude, im Altkreis Osterode und dem Raum Duderstadt in Betracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell