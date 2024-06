POL-HST: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl in Stralsunder Blumengeschäft

Grimmen (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es in Grimmen und Umgebung zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr gleich zu drei Diebstählen in Supermärkten. Diese könnten nach ersten Ermittlungen im Zusammenhang stehen. Gegen 13:45 Uhr wurde einer 60-jährigen geschädigten Deutschen in einem Supermarkt im Richtenberger Gewerbering das Portemonnaie aus ihrer Einkaufstasche heraus, welche im Wagen stand, entwendet. In der ...

