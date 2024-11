LPI-EF: Einbruch in Kiosk

Erfurt (ots) - Am Montag wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt mit Falschgeld bezahlt. Ein Unbekannter hatte sich in dem Laden mehrere Kleidungsstücke ausgesucht und bezahlte diese anschließend mit einem 50-Euro-Schein. Mit vollen Einkaufstüten und dem Wechselgeld verließ er das Geschäft wieder. Als am nächsten Vormittag dieser 50-Euro-Schein als Rückgeld an einen Kunden herausgegeben werden sollte, fiel auf, dass es sich dabei um Falschgeld ...

