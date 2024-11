Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Falschgeld bezahlt

Erfurt (ots)

Am Montag wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt mit Falschgeld bezahlt. Ein Unbekannter hatte sich in dem Laden mehrere Kleidungsstücke ausgesucht und bezahlte diese anschließend mit einem 50-Euro-Schein. Mit vollen Einkaufstüten und dem Wechselgeld verließ er das Geschäft wieder. Als am nächsten Vormittag dieser 50-Euro-Schein als Rückgeld an einen Kunden herausgegeben werden sollte, fiel auf, dass es sich dabei um Falschgeld handelte. Aktuell nimmt die Erfurter Polizei vermehrt Anzeigen in Bezug auf Falschgeld auf. Oftmals werden 5- sowie 50-Euro-Scheine durch die Täter in Umlauf gebracht. Die Polizei rät dazu aufmerksam zu sein und erhaltenes Bargeld auf die Echtheitsmerkmale hin zu prüfen und im Zweifel die Polizei zu kontaktieren. (SE)

