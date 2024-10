Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der B 258 bei Dorsel - Zeugen gesucht -

Dorsel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.10.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 258 von Dorsel in Richtung der Landesgrenze NRW. Unbekannte Täter legten mehrere Warnbaken flach auf die Fahrbahn, so dass diese in der Dunkelheit kaum zu erkennen waren. Der 63 jährige Pkw-Fahrer aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Vordereifel fuhr mit seinem Pkw über die Warnbaken, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen in diesem Bereich machen können, melden sich bitte bei der Polizei Adenau.

