Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf der B 257 bei Kalenborn

B 257 Kalenborn (ots)

Am Mittag des 27.10.2024 (Sonntag) gegen 12:35 Uhr ereignete sich auf der B257 zwischen Altenahr und Kahlenborn in der Nähe der dortigen Sommerrodelbahn ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines vierrädrigen Kleinfahrzeugs verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug nachdem ein entgegenkommender PKW die Kurve geschnitten hatte. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter und verließ die Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich telefonisch unter 02641-974 0 bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr Ahrweiler zu melden.

