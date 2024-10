Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Mayen

Mayen (ots)

Am Montag, den 28.10.2024, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Mayen der A 48. Eine Frau fuhr mit ihrem PKW aus Richtung Koblenz kommend von der A 48 ab, um nach rechts auf der B 262 in Richtung Mayen weiterzufahren. Hierbei kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einem von links aus Richtung Kreisverkehr kommenden LKW, sodass ihr PKW stark beschädigt wurde. Der LKW setzte seine Fahrt, trotz der Kollision, auf der Bundesstraße weiter in Richtung Mayen fort. Unfallzeugen, sowie der Fahrer des beteiligten LKW werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen (Telefon: 02651 801-0, E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

