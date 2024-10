Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mendig (ots)

Am heutigen Freitag, den 25.10.2024 gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in 56743 Mendig in der Industriestraße Einmündung Bahnstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin befuhr die Bahnstraße in Richtung Flugplatzkreuzung auf dem linken Gehweg. Der PKW befuhr die Industriestraße in Richtung Bahnstraße. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem PKW und der Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Zeugen, welche den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden.

