POL-STH: Brand eines Gewächshauses

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.08.2024 gegen 14:45 Uhr kam es in Stadthagen, bei einer Gärtnerei an der Krebshäger Straße zu einem Brand. In einem der dortigen Gewächshäuser brach ein Feuer aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden, so dass sich der brandbetroffene Bereich auf nur ca. 2 Kubikmeter begrenzt. Hier sind die Scheiben herausgebrochen, Kunststoffteile sind verschmort und Kleinteile sind aufgebrannt. Der 62-jährige Eigentümer der Gärtnerei schätzt den Schaden auf ca. 5000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

