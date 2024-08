Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht eines Radfahrers

Stadthagen (ots)

(bae)Am 23.08.2024 um 07:40 Uhr kam es in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Bückeburgerin wollte mit ihrem Pkw aus Bückeburg kommend, nach rechts der Straße St.Annen folgend abbiegen. Als die Bückeburgerin bereits im Abbiegevorgang war fuhr ihr ein Radfahrer in den Pkw. Der Radfahrer benutzte hierbei widerrechtlich den Zebrastreifen in Richtung Innenstadt. An dem Pkw entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro, der Radfahrer entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Durch die Polizei wurde ein Verfahren wegen der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

