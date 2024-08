Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrüche

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Mittwoch und am Donnerstag musste der Kriminalermittlungsdienst zwei Einbrüche und einen Einbruchsversuch im Stadtgebiet von Bückeburg aufnehmen.

Die Einbrüche haben auf Grund der Begehungsweise und der Örtlichkeit einen unmittelbaren Tatzusammenhang.

In der Jetenburger Straße ist demnach am Mittwoch in der Zeit von 10.30 bis 14.00 Uhr das Küchenfenster einer Erdgeschoßwohnung mit einem Stein eingeschlagen worden. Aus der Wohnung wurde lediglich Kleingeld in Höhe von 40 Euro entwendet.

Im danebenliegenden Wohnkomplex ist im selben Zeitraum ein auf Kipp stehendes Erdgeschoßfenster aufgedrückt worden. Wie schon beim ersten Einbruch sind in der Wohnung mehrere Schränke und Schubladen geöffnet gewesen, ein Durchwühlen der Behältnisse fand nicht statt. In diesem Fall ist der Einbrecher nicht fündig geworden; fehlende Wertgegenstände sind von den Geschädigt nicht festgestellt worden.

In der angrenzenden Scharnhorststraße kam es sehr wahrscheinlich durch den oder die Täter zu einem Einbruchsversuch auf der Rückseite eines Einfamilienhauses. Die Geschädigten stellten am Donnerstag fest, versucht worden ist, ein Fenster mit einem Naturstein einzuschlagen. Dabei kam es zu Beschädigungen am Fensterrahmen bzw. Fliegengitter.

Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht, es blieb bei einem Einbruchsversuch.

Hinweise zu den geschilderten Taten nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell