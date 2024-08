Feuerwehr Köln

FW Köln: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Köln (ots)

Gegen 02:35 Uhr meldete ein Anrufer am Notruf 112 der Feuerwehr einen piependen Heimrauchmelder und eine sichtbare Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ringstraße im Stadtteil Rodenkirchen. Da dort auch das Licht eingeschaltet war, ging der aufnehmende Disponent in der Leitstelle davon aus, dass sich noch Menschen in diesem Bereich aufhalten und alarmierte Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für das Stichwort "Feuer Menschenrettung".

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten einen Brand in einem Tonstudio im 1. Obergeschoss fest und leiteten umgehend Maßnahmen zur Menschenrettung sowie zur Brandbekämpfung ein. Um 03:33 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht. Während der Maßnahmen und auch bei der abschließenden Suche konnte keine Person in der Wohnung aufgefunden werden. Somit wurde durch dieses Ereignis glücklicherweise kein Mensch verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 45 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der Führungsdienst der Branddirektion.

Für weitere Rückfragen nutzen sie bitte die Presse-Rufnummer 0221-9748-92 222.

Original-Content von: Feuerwehr Köln, übermittelt durch news aktuell