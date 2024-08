Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer eines E-Bikes gesucht

Bild-Infos

Download

Marklohe (ots)

(opp) Am Donnerstag, den 22.08.2024, wurde von einem Mitarbeiter der Samtgemeinde Weser-Aue in Marklohe ein hochwertiges gold-/schwarzfarbenes E-Bike der Firma HAIBIKE (FOTO) aufgefunden und in Verwahrung genommen. Die Beamten der Polizeistation Marklohe sind nun auf der Suche nach dem Eigentümer des Fahrrades und bitten diesen, verbunden mit einem Eigentumsnachweis, sich unter der Telefonnummer 05021-92406-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell