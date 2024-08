POL-NI: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Nienstädt/Meinefeld (ots) - (ma) An der Kreisstraße in Nienstädt/Meinefeld sind gestern von einer Hundebesitzerin offensichtlich ausgelegte Hundeköder aufgefunden worden. Die Köder, die auf einem Grünstreifen vor einem Waldeingang lagen, bestanden aus rohem Fleisch in denen Nägel versteckt waren. Die Polizei Bückeburg stellte einen Köder sicher und leitete ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ...

mehr