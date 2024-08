Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Falschgeld aufgetaucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 24.08.2024 um 15:30 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter eines Baumarktes auf der Dienststelle der Polizei in Stadthagen ein falscher 50 Euro Schein abgegeben. Durch einen 43-jährigen Rehburger war versucht worden mit diesem Schein zu bezahlen. Auf Nachfrage hat er gegenüber dem Baumarkt angegeben, dass er den Schein nicht als Falsch erkannt habe. Da sich der Geldschein aber schon beim Anfassen deutlich anders anfühlt, als andere Geldschein und auch die Sicherheitszeichen "merkwürdig" aussehen, ist mit ziemlicher Sicherheit zu vermuten, dass es sich um Falschgeld handelt. Und in diesem Fall, muss ein solcher Schein zur Prüfung abgegeben werden. Wer einen Geldschein in seinem Portemonnaie findet, der irgendwie den Eindruck erweckt falsch zu sein. Kann diesen bei seiner Hausbank prüfen lassen. Einfach damit bezahlen sollte man nicht, dann auch schon das versehentliche bezahlen mit einer "Blüte" kann zur Einleitung eines Strafverfahrens führen. So wie auch in diesem Fall.

