LPI-SLF: Umgestürzter Baum beschädigt PKW

Oettersdorf (ots) - Im Zeitraum vom vergangenen Dienstag, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 10.00 Uhr, zerstörten bzw. beschädigten bisher unbekannte Täter in Oettersdorf in einem Stück Gemeindewald in der Nähe des Sportplatzes (unterhalb von "Am Büschele") den Waldspielplatz des Kindergartens Waldknirpse. Dieser wurde durch die Eltern errichtet und diente den Kindern als Waldquartier zum Frühstücken, Toben, Erkunden und ...

