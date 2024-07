Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung

Zeugen gesucht

Oettersdorf (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Dienstag, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 10.00 Uhr, zerstörten bzw. beschädigten bisher unbekannte Täter in Oettersdorf in einem Stück Gemeindewald in der Nähe des Sportplatzes (unterhalb von "Am Büschele") den Waldspielplatz des Kindergartens Waldknirpse. Dieser wurde durch die Eltern errichtet und diente den Kindern als Waldquartier zum Frühstücken, Toben, Erkunden und Klettern. Die Täter zertraten das darin befindliche Waldsofa und rissen Bäume sowie Pflanzen heraus, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen, welche Angaben zur Sache oder den Tätern machen können werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0172002 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310, zu melden.

