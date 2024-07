Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Königsee (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, befuhr der 58-jährige Fahrer eines LKW die Straße im Ortsteil Mankenbach. Hier versuchte er an zwei abgeparkten PKW vorbeizufahren und geriet dabei auf den nassen Grünstreifen an einem Hang. Der LKW geriet ins Rutschen, wurde dann aber vom einem Zaun gestoppt. Sofort eingeleitete Sicherungsmaßnahmen mittels zwei Minibaggern verhinderten, dass der LKW auf einen baulich am Hang angesiedelten Flüssiggastank stürzte. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und es gelang den LKW aus der Gefahrensituation zu bergen. Der Fahrer blieb unverletzt.

