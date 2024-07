LPI-SLF: Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Sonneberg (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 02.00 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße die 26-jährige Fahrerin eines PKW. Bei der Frau wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Der mit ihr gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.6 Promille. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

