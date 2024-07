Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Graffiti-Schmiererei gesucht

Steinach (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch beschmierten Unbekannte die Fassade eines Supermarktes in der Sonneberger Straße in Steinach. Durch den/ die Unbekannten wurden mehrere Schriftzüge und Zeichen auf einer Länge von etwa 20 Metern angebracht. Dadurch entstand Sachschaden. Eine politische Tatmotivation war nicht erkennbar. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0171024 an die Sonneberger Polizei.

