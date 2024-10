POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Abschlussmeldung

B 256, Thür (ots) - Am 18.10.2024 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 256 in Thür. Ein Lastkraftwagen befuhr die B 256 in Fahrtrichtung Kottenheim und kam aus bislang unbekannten Gründen, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er einen entgegenkommenden PKW. Die PKW Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Diese wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes ...

mehr