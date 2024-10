Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendete im Zeitraum vom 21.10.2024 bis 24.10.2024 einen Roller in der Budapester Straße. Der Roller hatte noch einen Zeitwert von 1.200 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

