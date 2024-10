Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Adventskonzert in der Friedenskirche

Ein Dokument

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.2024, um 19:00 Uhr, findet das bereits 20. Benefiz- Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Friesenheim statt. Das Konzert wird gemeinsam von "Aktion 72 e.V.", "Förderkreis der Friedenskirche e.V." und der Polizeidirektion Ludwigshafen veranstaltet.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich durch ein tolles Programm des Landespolizeiorchesters auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Der Eintritt ist frei. Mit Ihrer Spende können Sie die Veranstalter bei der Erfüllung Ihrer Ziele unterstützen. Der Erlös wird zu gleichen Teilen aufgeteilt und geht an Bürger in Not und Behinderte (Aktion 72 e.V.), an die Friedenskirche zwecks Renovierung und Instandhaltung der Kirche, sowie an die Polizeistiftung, um Polizeibeamtinnen und - beamte oder deren Angehörige zu unterstützen, die durch Unglücksfälle in finanzielle Not geraten sind. Wir hoffen auf zahlreiche Besucher, um gemeinsam dem Orchester zu applaudieren. Zudem erlauben wir uns den Hinweis, dass im Rahmen des Konzerts wieder Weihnachts- CDs des Landespolizeiorchesters vor Ort käuflich erworben oder online über das Landespolizeiorchester bestellt werden können.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell