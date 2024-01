Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Nahne: Keine Verletzten bei Wohnungsbrand im Mehrparteienhaus

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Iburger Straße zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 00.20 Uhr wählten mehrere Bewohner eines Mehrparteienhaues in der Nähe der Straße Paradiesweg den Notruf, als sie vom Brandgeruch, Qualm und dem Piepen der Rauchmelder aus ihrem Schlaf gerissen wurden. Sofort eilten zahlreiche Einsatzkräfte zum Brandort und evakuierten sämtliche Bewohner des Gebäudes. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen war. Ein Betreten der Wohnung war zunächst nicht möglich. Erst nach erfolgreicher Bekämpfung des Feuers durch die Feuerwache 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr OS Neustadt konnten sich Einsatzkräfte Zutritt zu dieser Verschaffen. Glücklicherweise trafen die Löschkräfte auf keine Personen in der stark verrußten Wohnung. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen und die wahrscheinlichste Ursache. Die Ermittlungen dauern jedoch weiter an. Bis auf die brandbetroffene Wohnung waren alle Wohneinheiten nach dem Einsatzende wieder bewohnbar. Insgesamt ist ein Sachschaden in hoher fünfstelliger Summe entstanden.

