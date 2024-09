Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Psychischer Ausnahmezustand

Steinmauern (ots)

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben in der Nacht auf Montag in Steinmauern das Erscheinen einer Streife des Polizeireviers Rastatt erforderlich gemacht. Wie sich kurz nach 1 Uhr herausstellte, hatte ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann zwei Schüsse auf seinem Grundstück abgegeben, ohne damit jemand bedroht oder verletzt zu haben. Neben der Schreckschusswaffe, womit die Schüsse abgefeuert wurden, stellten die Beamten noch weitere Waffen, die sich in rechtmäßigem Besitz des Mannes befanden, sicher und übergaben diese der zuständigen Behörde. Um ihn selbst kümmerte sich in der Nacht dessen Ehefrau.

/wo

