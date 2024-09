Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausgeraubt? Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein nur noch mit T-Shirt und Unterhose bekleideter Mann ist in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt auf eine Streife der Bundespolizei getroffen und schilderte gegenüber den Beamten, dass er von drei bislang Unbekannten geschlagen und ausgeraubt worden sei. Der 33-Jährige hatte Gesichtsverletzungen und führte die Polizisten an den Tatort am Ölberg. Dort konnten dessen Kleidung und verschiedene persönliche Gegenstände des mutmaßlich Überfallenen aufgefunden werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen fehlen dem Opfer Bargeld und die getragenen Schuhe. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des sich gegen 2 Uhr zugetragenen Vorfalls oder Hinweisgeber, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/wo

