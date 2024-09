Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Blitzeinschlag führt zu Brand

Appenweier (ots)

Am Montag gegen 1:40 Uhr mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Landhaag" ausrücken. Nach einer ersten Einschätzung dürfte ein Blitzeinschlag das Dach in Brand gesetzt haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand und das Wohnobjekt blieb bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell