Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Unfall durch missachtetes Rechtsfahrgebot

Elchesheim-Illingen (ots)

Am Sonntag kam es kurz vor 10 Uhr auf der L78a zwischen Elchesheim-Illingen und Au am Rhein zu einem Unfall, weshalb die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen ist. Ein bislang unbekannter Mercedes-Lenker soll von Au am Rhein, in Richtung Elchesheim-Illingen fahrend gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben. Dabei soll der Mercedes-Fahrer ein entgegenkommenden Jaguar am linken Seitenspiegel touchiert haben. An dem Jaguar entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden um Hinweise unter der Rufnummer 07222 761-0 gebeten. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell