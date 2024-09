Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Familienstreit eskaliert

Offenburg (ots)

Ein Streit unter Geschwistern hat am Samstagabend im Kreuzschlag zu einem Polizei-, Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz geführt. Eine Jugendliche und eine Heranwachsende haben sich hierbei derart in die Haare bekommen, dass mutmaßlich die "Fetzen" folgen. Während die Wohnung der Geschwister deutliche Spuren der Auseinandersetzung aufwies, soll die ältere der beiden Pfefferspray eingesetzt haben. Neben ihrer Schwester dürften hierdurch auch andere Hausbewohner in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelten die Betroffenen, die durch das versprühte Tierabwehrspray Augen- und/oder Atemwegsreizungen davontrugen. Parallel lüfteten Kräfte der Feuerwehr Offenburg das Gebäude. Während den Maßnahmen trat überdies ein 21-Jähriger in den Vordergrund, der die Arbeit der Einsatzkräfte massiv störte. Nach einem ausgesprochenen Platzverweis griff er plötzlich einen Beamten an, sodass dieser verletzt wurde und seinen Dienst nicht fortführen konnte. Weiterhin bedrohte und beleidigte der Mann die eingesetzten Polizisten. Auch die Heranwachsende, die zuvor Pfefferspray gesprüht haben soll, mischte sich wieder in das Geschehen ein und tat sich mit ausgesprochenen Bedrohungen und Beleidigungen hervor. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben unter anderem Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/wo

