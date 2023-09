Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Die Bundespolizei nahm am Sonntag einen Mann fest, dem mehrere Diebstähle vorgeworfen werden.

Gegen 6:30 Uhr entwendete der Dieb einem schlafenden Mann auf dem Bahnhof Westkreuz das Handy. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn beobachteten, wie der Dieb das Telefon zunächst in einem Mülleimer versteckte und später wieder an sich nahm. Als er in eine Ringbahn stieg, hielten sie ihn fest und übergaben ihn am S-Bahnhof Halensee an alarmierte Kräfte der Bundespolizei. Bei der Durchsuchung des 28-jährigen Moldauers fanden sich neben dem gestohlenen Handy noch zwei weitere Telefone, die ebenfalls aus Diebstählen stammen. Alle Geräte konnten im Laufe des Vormittags wieder an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Der bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell