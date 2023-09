Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Hindernisse im Gleis - S-Bahn-Züge beschädigt

Berlin - Pankow (ots)

In der Nacht zu Sonntag kollidierten zwei S-Bahnen mit einem Fahrrad bzw. einem Elektro-Roller, nachdem unbekannte Täter diese ins Gleis geworfen hatten.

Um 00:10 Uhr warfen Unbekannte ein Fahrrad am Bahnhof Prenzlauer Allee vor eine ausfahrende S-Bahn der Linie 41. Der Zug überrollte das Rad, so dass es sich unter der Stromschiene verkeilte. Durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist das Rad später entfernt worden. Die S-Bahn wird noch auf Schäden geprüft.

Am frühen Morgen gegen 4 Uhr überrollte eine S-Bahn der Linie 2 am Bahnhof Pankow-Heinersdorf trotz Schnellbremsung einen E-Roller, den Unbekannte zuvor ins Gleis geworfen hatten. Die 60 Fahrgäste verließen den Zug am Bahnsteig. Da der E-Roller den Zug beschädigte, musste er zur Reparatur ausgesetzt werden.

Reisende kamen nicht zu Schaden.

Die Bundespolizei leitete in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Bundespolizeidirektion Berlin