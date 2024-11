LPI-EF: Mann in Bankfiliale eingesperrt

Erfurt (ots) - In Erfurt brach ein Dieb in den vergangenen Tagen in einen Baucontainer ein und hinterließ einen großen Schaden. Auf einer Baustelle am Moskauer Platz hatte der Unbekannte die Zugangstür eines Containers aufgebrochen. Aus diesem schnappte er sich einen Eimer mit Messingschrott im Wert von 1.000 Euro. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Am Baucontainer hinterließ er Schäden von ca. 3.000 Euro. Ein Mitarbeiter der Baustelle ...

