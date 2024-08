POL-DA: Nauheim: Kindergarten im Visier Krimineller

Höchst/Brombachtal (ots) - Zwei Bauernhofläden in der Bismarckstraße in Höchst, in der Kastellstraße im Höchster Ortsteil Dusenbach sowie ein Kiosk in der Hauptstraße in Langenbrombach, gerieten in der Nacht zum Donnerstag (01.08.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher ...

mehr