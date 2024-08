Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/Brombachtal: Nach Einbrüchen in Bauernhof-Läden und Kiosk/Drei Jugendliche unter Verdacht

Höchst/Brombachtal (ots)

Zwei Bauernhofläden in der Bismarckstraße in Höchst, in der Kastellstraße im Höchster Ortsteil Dusenbach sowie ein Kiosk in der Hauptstraße in Langenbrombach, gerieten in der Nacht zum Donnerstag (01.08.) in das Visier von Kriminellen.

Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher offenbar auf Geld aus den dort befindlichen Kassen. An Beute gelangten sie allerdings an keinem der Tatorte, hinterließen aber Schäden am Inventar der zwei Selbstbedienungsläden sowie beim Einschlagen der Scheibe des Kiosks in Langenbrombach. Nach der dortigen Tat, gegen 4.15 Uhr, flüchteten die Täter mit einem Auto. Die Polizei stoppte später im Rahmen der Fahndung ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug auf der Bundesstraße 45. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei ergab sich anschließend ein Tatverdacht gegen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben. Gegen einen von ihnen wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, weil er nach derzeitigem Ermittlungstand offenbar ohne Wissen seiner Eltern das Auto zuvor entwendete und damit fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell