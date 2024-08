Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Jugendliche attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Zwei 17 Jahre alte Jugendliche wurden am Mittwochabend (31.07.), gegen 21.15 Uhr, in der Paul-Hessemer-Straße, auf dem Waldweg gegenüber dem VFR-Sportgelände, von zwei Unbekannten attackiert. Die Kriminellen schlugen den jungen Mann und forderten unter Vorhalten eines spitzen Gegenstands von ihm und seiner gleichaltrigen Begleiterin die Herausgabe der Taschen samt Mobiltelefonen, Geld und persönlichen Dokumenten. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute in Richtung Wald/Kurt-Schumacher-Ring vom Tatort. Eine polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Einer der Unbekannten ist 16 bis 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und trug schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover, schwarze Basecap und eine Bauchtasche. Sein Begleiter ist 18 bis 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, kräftig und hatte einen kleinen Oberlippenbart. Auch er war schwarz gekleidet und führte eine Bauchtasche mit sich. Nach Angaben der Geschädigten hatten beide Angreifer ein südländisches Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960.

