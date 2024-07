Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Mann löst größeren Polizeieinsatz aus

Büttelborn (ots)

Am Mittwochnachmittag (31.07.) gegen 17.30 Uhr hatte eine Bekannte des Mannes über die Rettungsleitstelle Groß-Gerau die Polizei alarmiert, weil sich der 52-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befände. Sofort begaben sich mehrere Streifen in die Schillerstraße im Ortsteil Klein-Gerau. Gegen 19.00 Uhr gelang es, ihn dazu zu bewegen, seine Wohnung zu verlassen. Er konnte danach durch die Beamten vor Ort in Gewahrsam genommen und in eine Klinik gebracht werden.

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell