Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau-Hornbach: Mähdrescher überschlägt sich mehrfach/Rettungshubschrauber im Einsatz

Bild-Infos

Download

Birkenau (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch (31.07.), gegen 13.20 Uhr, mehrfach mit seinem Mähdrescher an einem Abhang im Bereich eines Feldes in Nähe der Carl-Orff-Straße überschlagen. Der Mann wurde hierbei nach gegenwärtigem Kenntnisstand schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunfallten anschließend in eine Klinik. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. An dem Mähdrescher dürfte Totalschaden entstanden sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell