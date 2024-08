Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/Ober-Abtsteinach: Verkehrskontrollen/36-Jähriger unter Drogeneinfluss

Wald-Michelbach/Ober-Abtsteinach (ots)

Beamte der Polizeistation Wald-Michelbacch haben im Laufe des Mittwochs (31.07.), in der Zeit zwischen 9.00 und 16.00 Uhr, zwei Verkehrskontrollen in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach sowie in der Neckarstraße in Ober-Abtsteinach durchgeführt und dabei mehrere Verstöße geahndet. Unterstützt wurden sie von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei.

Insgesamt nahmen die Kontrolleure rund 50 Personen und 46 Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Die Polizei registrierte 11 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Alle haben nun entsprechende Verwarn- bzw. Bußgelder zur Folge. In sechs Fällen erhielten Fahrerinnen und Fahrer Mängelkarten, anhand derer sie nun zeitnah die Beseitigung festgestellter Mängel an ihren Fahrzeugen bei der Polizei nachweisen müssen.

Die Beamten leiteten zudem gegen einen 36 Jahre alten Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ein. Ein Test reagierte zuvor positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei einem 20 Jahre alten Fahrer eines Sportwagens war die Betriebserlaubnis erloschen. Auch ihn erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell