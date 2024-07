Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrraddieb schnell gefasst

Minden (ots)

(SN) Keinen besonders guten Tag hatte am gestrigen Donnerstag vermutlich ein 18-jähriger Mindener nach dem Diebstahl eines Fahrrads.

So bemerkte eine 37-Jährige um kurz vor 20 Uhr nach einem Besuch in einem Einkaufsmarkt, dass ihr Damenrad entwendet worden war. Daraufhin sah die Frau einen Heranwachsenden, als der sich mit ihrem Rad auf dem Geh-/ Radweg an der Ringstraße befand. Obwohl die Mindenerin fußläufig die Verfolgung aufnahm, konnte sie den flüchtigen Tatverdächtigen nicht einholen. Dies änderte sich, als ein aufmerksamer Autofahrer auf die Geschädigte aufmerksam wurde und ihr zur Hilfe eilte.

Gemeinsam nahmen beide in dem Pkw die Nachfahrt auf. Schließlich gelang es dem Duo den mutmaßlichen Dieb (18) an der Artilleriestraße zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ein zu diesem Zeitpunkt die Örtlichkeit passierender Diensthundführer stoppte schließlich seinen Wagen und kümmerte sich bis zum Eintreffen einer weiteren Streife um den Mindener.

Der erhält nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Mehr dürfte sich vermutlich die Geschädigte gefreut haben. So erhielt die Frau ihr Fahrrad offenbar unbeschädigt zurück.

