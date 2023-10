Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.10.2023 ereignete sich gegen 22:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der K 18 zwischen Milte und Sassenberg. Ein 44-Jähriger aus Versmold befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße in Richtung Sassenberg. Ein ihm entgegenkommender, unbekannter Fahrzeugführer fuhr mittig auf der Straße, so dass der 44-Jährige mit seinem Pkw auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge streifte der Versmolder die angrenzende Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

