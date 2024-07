POL-MI: Hund auf Wittelsbacherallee angefahren

Minden (ots) - (SN) Am Samstag ist bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Viktoriastraße ein Hyundai erheblich beschädigt worden. Nach Angaben des Fahrers hatte der weiße Hyundai i30 Fastback ab 17 Uhr nur wenige Minuten unweit des Haupteingangs frontseitig in einer Parkbox gestanden. Bei Rückkehr zu seinem Auto gegen 17.05 Uhr bemerkte der Mann deutlich sichtbare Beschädigungen an der ...

